Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Alanya’da şubeleri bulunan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışa çıkarıldığını açıkladı. Maydonoz Döner dahil 7 şirket için TMSF, 2 milyar 360 milyon TL muhammen bedel istedi.

2 MİLYAR 360 MİLYON TL

TMSF, Alanya’da şubeleri bulunan Maydonoz Döner, My Fried Chicken, Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj'a ait mal, hak, varlıkları 2 milyar 360 milyon TL'ye satışa çıkardı. Gelen son bilgilere göre, son teklif verme tarihinin 31 Mart 2026 saat 16.00 olduğu öğrenilirken ihale, 1 Nisan 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılabilmek için yatırımcıların 236 milyon TL teminat sunması gerektiği ifade edildi.