Alanya Cikcilli’de seyir noktasında dengesini kaybeden bir kişi metrelerce aşağı düştü. İtfaiyenin halatlı kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alanya’da seyir terasında yaşanan düşme olayı, gece saatlerinde bölgede bulunan vatandaşlara panik yaşattı. Cikcilli Mahallesi’ndeki seyir noktasında arkadaş grubuyla vakit geçiren bir genç, dengesini kaybederek uçurumluk alana yuvarlandı.

ARKADAŞLARI PANİKLE YARDIM ÇAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerine doğru meydana geldi. Seyir terasına gelen Hasan D., bir süre arkadaşlarıyla oturdu. Daha sonra manzara noktasının kenarına doğru ilerledi. Zeminin kaygan olduğu, ayağının bir anda boşluğa geldiği söyleniyor.

Metrelerce aşağı düşen genç bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşları kendi imkânlarıyla yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak destek istendi.

İTFAİYE HALAT SİSTEMİ KURDU

İhbar sonrası bölgeye Alanya itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık alanda özel halat sistemi kurarak aşağı indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralı, bulunduğu noktadan kontrollü şekilde yukarı alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Hasan D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı müşahede altına alındığı bildirildi.

Yaşanan olay sonrası Alanya’daki seyir teraslarında güvenlik önlemleri ve zemin koşulları yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle gece saatlerinde ve nemli havalarda kayganlaşan alanlar risk oluşturuyor. Herkes fark etmiyor ama kenarlar gerçekten dar.