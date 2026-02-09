Meteoroloji, Antalya’nın doğu hattında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Uyarı özellikle Manavgat, Alanya ve Gazipaşa’yı kapsıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son uyarıya göre Antalya’nın doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uyarı metninde Manavgat, Alanya ve Gazipaşa başta olmak üzere doğu ilçelerinde kısa süreli ama etkili yağış geçişlerine karşı tedbirli olunması istendi.

SAAT VERİLDİ: SABAH BAŞLAYIP GECEYE KADAR SÜREBİLİR

Yapılan değerlendirmeye göre yağışların 10 Şubat sabah saatlerinden gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yağış şiddetinin yer yer kuvvetli seviyeye çıkabileceği, metrekareye 30–60 kilogram aralığında yağış düşebileceği bildirildi.

Bu tür yağışlarda özellikle kısa sürede yoğun su birikmesi yaşanabiliyor. Şehir içi trafikte bile 10–15 dakikalık sağanak bazen hayatı kilitleyebiliyor. Günlük işe gidiş geliş saatlerine denk gelirse… işler uzayabilir.

SEL, SU BASKINI VE ULAŞIM AKSAMASI RİSKİ

Uyarıda olası riskler de tek tek sıralandı. Buna göre bölgede ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar görülebilir. Kırsal ve eğimli alanlarda ise küçük çaplı heyelan riski bulunuyor.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlar, zemin kat iş yeri bulunan esnaf ve sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücüler için dikkat çağrısı yapıldı. Araç park yerleri ve açık alanlar da riskli olabilir.

YAĞIŞ TÜRÜ KUVVETLİ SAĞANAK SINIFINDA

Meteoroloji sınıflandırmasına göre beklenen yağış miktarı “kuvvetli yağış” kategorisinde yer alıyor. Kısa süreli ama yoğun düşen yağışlar, altyapının zayıf olduğu mahallelerde daha hızlı sorun oluşturabiliyor.

Bazı mahallelerde yağar, bazı mahallelerde neredeyse hiç düşmez. Bu tip sistemler biraz öyle zaten.

Vatandaşların güncel radar ve uyarı bilgilerini takip etmesi, zorunlu olmadıkça şiddetli yağış anında trafiğe çıkmaması öneriliyor.