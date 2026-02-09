Antalya Adalet Sarayı’nda görevli özel güvenlik görevlisi, personel tuvaletinde silahla ölü bulundu. Olay adliyede kısa süreli paniğe yol açtı.

Antalya’da Antalya Adliyesi silah sesi olayı ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adliye binasında görev yapan 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, personel tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası bina içinde güvenlik önlemleri artırıldı.

PERSONEL TUVALETİNDE BULUNDU

Olayın saat 11.30 sıralarında Antalya Adalet Sarayı binasında meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, adliyede görev yapan özel güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya, bodrum kattaki personel tuvaletinde yanında silahla hareketsiz halde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine iç güvenlik birimleri ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Bina içinde bir süre hareketlilik oldu. Koridorlarda koşuşturmalar, telsiz anonsları… Kısa süreli bir panik havası oluştu.

BAŞSAVCI VE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar sonrası olay yerine adliye polisi, güvenlik ekipleri ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci geldi. Olay yeri inceleme ekipleri tuvalet bölümünde detaylı çalışma yaptı. Çetinkaya’nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sabah saatlerinden itibaren birkaç kez aynı bölüme gittiği bilgisi var. Net zaman çizelgesi ise inceleme sonrası ortaya çıkacak.

İNTİHAR İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Evli ve 10 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen güvenlik görevlisinin ölüm nedeni hakkında resmi soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelerde Antalya Adliyesi özel güvenlik görevlisi intihar iddiası üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni, adli tıp raporuyla netleşecek.

Böyle haberler şehirde hızlı yayılıyor ama detaylar çoğu zaman gün içinde değişebiliyor. Bu yüzden resmi açıklama bekleniyor…

Kaynak: Adliye içi ilk tespit bilgileri ve yerel güvenlik birimleri

Bağlantı: —

