ÖZEL HABER

Alanya’da tatil için bulunan Rus uyruklu gençlerin karıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kanlı hesaplaşmanın ilk duruşması, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 36 yaşındaki Rus vatandaşı Andrey Makarov’un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar Konstantin N. (22) ve Kirill C. (28) hakim karşısına çıktı. Duruşmada ortaya saçılan detaylar ve cinayetin sadece 30 dolar ile 3500 Rublelik bir anlaşmazlık yüzünden işlenmesi salondakileri hayrete düşürdü.

30 DOLAR İÇİN ÖLÜM TEHDİDİ

Mahkeme salonunda yaşanan gerilimde sanıklar suçu birbirinin üzerine atarken, olayın fitilini ateşleyen ekonomik anlaşmazlık gün yüzüne çıktı. Sanık Konstantin N.'nin ifadesine göre; olay 3500 Rublelik bir borç transferi ve ardından talep edilen 30 dolarlık nakit para yüzünden patlak verdi. İddiaya göre maktul Andrey Makarov, parayı alamayınca sanıkların kaldığı evin önüne gelerek tehditler savurdu. Olayın vahametini artıran detay ise maktulün aracının bagajından demir çubukla inip sanıklara saldırmasıyla başlayan arbede oldu.

KANLI TİŞÖRTÜ DENİZDE YIKAMIŞLAR

Cinayetin ardından yaşanan soğukkanlılık ise "pes" dedirtti. Sanıkların ifadelerine göre, arbede sırasında mutfaktan alınan bıçakla ölümcül darbeyi alan Andrey Makarov yere yığıldı. Olay yerinden kaçan zanlıların, delilleri karartmak için izledikleri yol kan dondurdu. Sanık Konstantin, arkadaşı Kirill'in olayda kullandığı bıçağı bir muz bahçesine fırlattığını, üzerindeki kanlı tişörtü ise sahile inerek denizde yıkadığını itiraf etti. Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şahıslar, tatil için geldikleri Alanya'da kendilerini demir parmaklıklar ardında buldu.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Maktulün eşinin de katıldığı duruşmada, "Tatile geldik, başımıza bu geldi" savunması yapan ve suçu birbirine atan sanıkların tahliye talebi mahkeme heyetinde karşılık bulmadı. Heyet, eksiklerin giderilmesi ve delillerin tam olarak değerlendirilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

23 Temmuz 2025 Tarihinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 209 numaralı sokakta, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Rus uyruklu Andrey Makarov ile vatandaşları K.N (22) ve K.C (28) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Kavga esnasında 35 yaşındaki Andrey Makarov, sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralandı. Yaralanan Makartov 112 Acil Ambulansla sevk edildiği Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti

ŞÜPHELİ 2 RUS JASAT TARAFINDAN YAKALANDI

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler K.N ve K.C., evlerinde gözaltına alınarak Mahmutlar Jandarma Komutanlığına götürüldüler. İfadeleri çevirmen araçlığı alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine götürüldüler. Nöbetçi savcılıkta ifadeleri alınan 2 Rus vatandaşı N.K ve K.C tutuklama istemiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçlarından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.