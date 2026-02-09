Meteoroloji verilerine göre Alanya’da hava koşulları yeni haftada sert bir dönüşüm geçirecek. 9 Şubat Pazartesi günü 21 dereceyi bulan sıcaklık ve parçalı bulutlu gökyüzüyle sakin başlayacak olan hafta, yerini hızla atmosferik hareketliliğe bırakacak. Vatandaşların güneşli havanın rehavetine kapılmaması konusunda uyarılar yapılırken, Salı gününden itibaren yağışlı sistemin ilçeyi etkisi altına alması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BAŞLIYOR

10 Şubat Salı günü itibarıyla Alanya semalarında gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Hava sıcaklığının 17 dereceye kadar gerileyeceği bu günde, nem oranı yüzde 88’i bulacak. Çarşamba günü yağışlı hava etkisini sürdürürken rüzgar sakinliğini koruyacak, ancak asıl kritik süreç haftanın son iş günlerine doğru yaklaşıyor.

CUMA GÜNÜ RÜZGAR SERTLEŞİYOR

Perşembe günü rüzgar hızı saatte 26 kilometreye çıkarak sertliğini hissettirmeye başlayacak. Ancak meteorolojik tablodaki en dikkat çekici veri 13 Şubat Cuma günü için kaydedildi. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışa eşlik edecek rüzgarın hızı, saatte 43 kilometreye kadar tırmanacak. Fırtına sınırına yaklaşan bu rüzgar hızı ve yüzde 93’e varan yüksek nem oranı, Alanya’da hayatı zorlaştırabilir. Hafta sonuna girerken yaşanacak bu sert hava muhalefetine karşı tedbirli olunması gerekiyor.