ALANYA’NIN Ulaş Emirgan bölgesinde, deniz tahribatı nedeniyle yolda meydana gelen çöküntülerin giderilmesi amacıyla başlatılan yapım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından Ulaş güzergahının daha güvenli hale getirildiği ve bölgenin modern bir görünüme kavuştuğu bildirildi.

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın ilçeye kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca süreci yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü ile sahada görev yapan ekiplere de teşekkür edildi.