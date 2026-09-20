Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde konaklayan Rusya uyruklu Evgenii Karmanov (38), otelin 3’üncü katındaki koridorda ölü bulundu. Gebizli Mahallesi’ndeki otele yaklaşık 10 gün önce giriş yaptığı belirtilen Karmanov’u yerde hareketsiz halde gören otel personeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karmanov’un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlk incelemede Karmanov’un vücudunda kesici alet veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

İlk değerlendirmede Karmanov’un kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulurken, bu ihtimal henüz kesin ölüm nedeni olarak belirlenmedi. Karmanov’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve gerekli görülmesi halinde gerçekleştirilecek laboratuvar incelemelerinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de ölüm nedeninin ilk muayenede kesin olarak belirlenemediği veya olayın adli yönünün bulunabileceğinin değerlendirildiği durumlarda ilgili adli makamlar bilgilendiriliyor. Bu kapsamda olay yeri bulguları, ölü muayenesi ve gerektiğinde otopsi birlikte değerlendiriliyor. Adli Tıp Kurumu da otopsi incelemelerinde ölüm sebebi ve ölüm zamanının belirlenmesinin yanı sıra gerekli durumlarda histopatolojik, toksikolojik ve mikrobiyolojik tetkiklerden yararlanabiliyor.

Bu nedenle bir kişinin vücudunda dışarıdan görülebilen ateşli silah veya kesici alet yarasının bulunmaması, ölüm nedeninin tek başına belirlenmesi için yeterli kabul edilmiyor. Otopsi sırasında elde edilen tıbbi bulgular ile olay yeri incelemesi ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirilerek kesin sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Karmanov’un ölümünde de otopsi sonucu çıkmadan kalp krizi ihtimali kesinleşmiş bir bulgu olarak değerlendirilmiyor.

OTOPSİ SONRASI RAPOR SÜRECİ

Adli Tıp Kurumu’nun açıkladığı uygulamalara göre, bazı adli ölüm vakalarında kesin ölüm nedeninin ortaya konulabilmesi için otopsi bulgularının yanı sıra toksikoloji, patoloji veya mikrobiyoloji gibi tetkiklerin sonuçlarının da beklenmesi gerekebiliyor. Tüm bulgular ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirilerek nihai rapor hazırlanıyor. Bu nedenle adli vakalarda ilk değerlendirme ile kesin ölüm nedeni arasında farklılık oluşabilmesi mümkün.

ANTALYA YOĞUN TURİST HAREKETLİLİĞİNE SAHİP

Türkiye’nin başlıca turizm merkezlerinden Antalya, yıl boyunca yoğun yabancı ziyaretçi hareketliliğine sahne oluyor. Kent merkezindeki Muratpaşa da havalimanına ve turistik bölgelere yakınlığı nedeniyle çok sayıda konaklama tesisinin bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor. Yabancı uyruklu kişilerin adli nitelik taşıyan ölüm vakalarında ise ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslimi ve ülkesine gönderilmesine ilişkin idari işlemler yürütülüyor.

SORUŞTURMA OTOPSİ SONUCUNA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Karmanov’un otel koridorunda yaşamını yitirmesine ilişkin inceleme sürerken, şu aşamada ölümün kesin nedenine ilişkin resmi bir sonuç bulunmuyor. Olay yerindeki ilk bulguların ardından adli sürecin en önemli aşamasını otopsi oluşturacak. Karmanov’un ölüm nedeninin, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.