Alanya’da 22 Eylül 2026 Salı günü elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklanan programa göre kesintiler Mahmutlar, Beldibi, Kızlar Pınarı ve Saray çevresindeki belirli noktalarda etkili olacak. Çalışmaların niteliğine göre elektrik verilemeyecek süre 6 ila 7 saat arasında değişecek.

MAHMUTLAR’DA 6 SAATLİK KESİNTİ

Mahmutlar’da bakım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı kesinti yapılacak. Kesintiden Merkez Mahmutlar 141 Nolu Sokak, Gövez ve Töngetler Sokak ile duyuruda belirtilen çevredeki bağlantılı noktalar etkilenecek. Elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında enerji geçici olarak kesilecek.

BELDİBİ’NDE YATIRIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Beldibi’nde ise kesintinin nedeni yatırım çalışması olarak açıklandı. Bölgede saat 09.00’da başlayacak kesintinin planlamaya göre 16.00’da sona ermesi öngörülüyor. Böylece Beldibi’nde belirtilen çalışma alanında yaklaşık 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIZLAR PINARI VE SARAY DA LİSTEDE

Günün bir diğer planlı çalışması Kızlar Pınarı ve Saray çevresinde gerçekleştirilecek. Saat 09.00-16.00 arasındaki yatırım çalışmasından Kızlar Pınarı’nda Meteoroloji, Anahtar Çıkmazı ve Türkmenbaşı çevresi ile Saray Mahallesi’nde 960, Alış, Sevindik ve Yasemin sokaklarının duyuruda yer alan bölümleri etkilenecek. Kesinti programında 617109 Saray ve 617148 Saray olarak belirtilen noktalar da bulunuyor.

PLANLI KESİNTİLER NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Antalya’nın elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), planlanan bakım ve anlık kesintileri internet üzerindeki kesinti haritasından yayımlıyor. Sistemde bildirimli ve anlık kesintiler ayrı olarak gösterilirken başlangıç-bitiş saatleri, etkilenen mahalleler ve çalışmanın açıklaması da sorgulanabiliyor. Vatandaşlar ayrıca elektrik arıza ve kesinti ihbarları için ALO 186 üzerinden dağıtım şirketine ulaşabiliyor.

KESİNTİ ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların özellikle elektrikle çalışan hassas cihazlar, modemler, bilgisayarlar ve benzeri ekipmanlar açısından önlem alması önem taşıyor. İşletmelerin de çalışma saatlerini kesinti programına göre düzenlemesi, elektrik gerektiren kritik işlemleri mümkünse kesinti öncesinde tamamlaması olası aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir. Elektriğin ilan edilen bitiş saatinden önce verilebilmesi veya teknik zorunluluklar nedeniyle çalışma programında değişiklik yapılabilmesi ihtimaline karşı güncel kesinti bilgilerinin dağıtım şirketinin resmi kanallarından kontrol edilmesi gerekiyor.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA HASAR OLUŞURSA NE YAPILMALI?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tüketicilere yönelik bilgilendirmesine göre, kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmayan ve dağıtım şebekesi kaynaklı olduğu değerlendirilen cihaz hasarlarında dağıtım şirketine zarar tazmini başvurusu yapılabiliyor. Başvurunun zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde yapılması gerekiyor. Tazmin sürecinde hasarın dağıtım şebekesindeki kesinti, arıza veya gerilim dalgalanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı dağıtım şirketince inceleniyor.

ŞİKÂYETLERDE İLK BAŞVURU DAĞITIM ŞİRKETİNE

EPDK'nın açıkladığı tüketici sürecine göre elektrik dağıtım hizmetlerine ilişkin şikâyetlerde öncelikle ilgili dağıtım şirketinin tüketici hizmetleri merkezine başvurulması gerekiyor. Tüketici hizmetleri merkezinin kayıt altına alınan başvuruları 15 iş günü içinde sonuçlandırması öngörülüyor. Bu sürede yanıt alınamaması veya verilen yanıtın mevzuata aykırı olduğunun düşünülmesi halinde bilgi ve belgelerle EPDK'ya başvuru yapılabiliyor. Alanya’da 22 Eylül için açıklanan programdan etkilenecek abonelerin çalışma saatlerine yaklaşırken güncel durumu AEDAŞ’ın resmi kesinti kanallarından yeniden kontrol etmeleri önem taşıyor.