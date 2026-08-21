Alanya’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin Hasbahçe Mahallesi’nde bir ikamete düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreste kapsamlı arama yapıldı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

İkamette yapılan aramalarda 34,06 gram kokain, 34,06 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 78 bin TL, 233 ABD doları ve 60 euroya el koydu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile diğer materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında A.B.H. (23), Ö.K. (26) ve U.Ö. (38) polis ekiplerince gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında hazırlanan soruşturma evrakıyla adliyeye sevk işlemleri gerçekleştirildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Tutuklama, soruşturma aşamasında uygulanan bir koruma tedbiri niteliği taşırken şüpheliler hakkındaki nihai hukuki değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler, miktarları ve niteliklerinin belirlenmesi amacıyla kriminal incelemeye tabi tutulabiliyor. Hassas terazi, nakit para, paketleme malzemeleri ve dijital materyaller gibi deliller de soruşturmanın kapsamına göre değerlendirmeye alınabiliyor. Savcılık, elde edilen delilleri bir bütün olarak değerlendirerek şüpheliler hakkında uygulanacak adli sürece ilişkin işlemleri yürütüyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KULLANIMI AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR

Türk Ceza Kanunu'nda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma fiilleri ayrı suç tipleri olarak düzenleniyor. Bu nedenle soruşturmalarda yalnızca ele geçirilen maddenin miktarı değil, olayın koşulları ve elde edilen diğer deliller de hukuki nitelendirmenin belirlenmesinde önem taşıyor.

İHBARLAR MÜCADELEDE ÖNEM TAŞIYOR

Uyuşturucuyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin saha ve istihbarat çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen bildirimler de önem taşıyor. Şüpheli uyuşturucu ticareti veya kullanımına ilişkin bilgiler güvenlik birimlerine iletilebiliyor. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumlarda kişisel müdahalede bulunmak yerine ilgili kolluk birimlerine bilgi vermesinin hem soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi hem de kişisel güvenlik açısından önem taşıdığına öne çıkıyor.

ALANYA'DA NARKOTİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Turizm ve yoğun nüfus hareketliliğinin öne çıktığı Alanya’da güvenlik birimleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda Hasbahçe bölgesinde de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonların gerçekleştirildiği kamuoyuna yansımıştı. Son operasyona ilişkin soruşturmanın ise Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.