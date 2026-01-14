İRAN’DA artan hayat pahalılığı, işsizlik ve alım gücündeki ciddi düşüş, yılın son günlerinde sokaklara yansıdı. Başkent Tahran’da esnafın kepenk kapatarak başlattığı protestolar, kısa sürede farklı kentlerde geniş kitlelerin katıldığı rejim karşıtı gösterilere dönüştü. Alanyalı turizm sektörü temsilcileri bölgedeki gerilimin turizmi doğrudan etkilediğine; bölgede uzun süreli bir istikrarsızlık yaşanması durumunda uçuş programlarında, rezervasyon alışkanlıklarında veya tüketici davranışlarında değişimler görülebileceğine dikkat çekerek, “Huzur olmadan turizm olmaz. İnsan hareketliliği olmadan da hiçbir sektör ayakta kalamaz” değerlendirmesinde bulundular.

‘İRAN’DA YAŞANAN OLAYLAR DOĞAL OLARAK ENDİŞE YARATIYOR’

Yeni Alanya’ya konuşan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, bölgede yaşanacak uzun süreli bir istikrarsızlığın uçuş programlarında, rezervasyon alışkanlıklarında veya tüketici davranışlarında değişimler gösterebileceğini söyledi. Özcan, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bizim önceliğimiz her zaman insandır. Dünyanın herhangi bir noktasında savaşın yaşanması, çocukların zarar görmesi bizim için tüm ekonomik dalgalanmalardan çok daha önemlidir. Barışın hâkim olduğu bir dünya hem turizmin hem de insanlığın temel ihtiyacıdır. Komşu İran’da yaşanan olaylar doğal olarak endişe yaratıyor. İran’da yaklaşık iki haftadır devam eden protestoları dikkatle takip ediyoruz. Ancak bölgedeki gelişmelerin Alanya turizmine şu aşamada bir etkisi yok. Alanya çok uluslu ve geniş bir pazar yapısına sahiptir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen turistlerin oranı dengelidir. Bu nedenle tek bir ülkedeki gelişmeler destinasyonumuzu ciddi ölçüde etkilemez. İran’da yaşanan protestoların kısa vadede Alanya turizmine ciddi bir etkisi olacağı öngörülmemektedir. İran pazarı önemli olsa da tek bir ülkeye bağlı bir risk oluşmaz. Rezervasyon akışında da şu an bir düşüş gözlemlemiyoruz.” Bölgedeki siyasi gerilimlerin zaman zaman turizmde soru işaretleri oluşturmasının doğal olduğunu belirten Özcan, Alanya’nın güçlü altyapısıyla öne çıktığını söyledi. Özcan, “Alanya; sağlık, ulaşım, konaklama ve güvenlik altyapısıyla Türkiye’nin en güçlü destinasyonlarından biridir. Turist güvenliği için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İran halkı da dahil olmak üzere tüm misafirlerimiz Alanya’da huzurlu bir tatil yapmaya devam etmektedir. Bölgede uzun süreli bir istikrarsızlık yaşanması durumunda uçuş programlarında, rezervasyon alışkanlıklarında veya tüketici davranışlarında değişimler görülebilir. Biz sektör temsilcileri olarak tüm pazarlarda çeşitliliği koruyarak riskleri minimize etmeyi sürdürüyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her türlü dış gelişmeye rağmen Alanya’nın uluslararası arenadaki güçlü marka değerini korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘GELİŞMELER BİZİ SOSYAL VE VİCDANİ OLARAK DA ETKİLİYOR’

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli ise, “İran genelinde yaklaşık iki haftadır devam eden protestoları ve yaşanan gelişmeleri, yalnızca siyasi ya da güvenlik başlığı altında değil, her şeyden önce insani bir mesele olarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yaşanan her kriz, en çok sıradan insanların hayatına dokunuyor. Alanya özelinde bu durum çok daha yakından hissediliyor. İlçemizde yaklaşık 10 bin civarında İranlı yerleşik yabancı yaşamaktadır. İran’da internet bağlantısının kesilmesiyle birlikte bu insanların aileleriyle, çocuklarıyla, anne babalarıyla olan iletişimi büyük ölçüde kopmuş durumda. Günlerdir sevdiklerinden haber alamayan insanlar var. Bu tablo, turizmden önce bir insanlık meselesidir. Elbette bu gelişmeler turizmi de doğrudan etkiliyor. Belirsizlik ortamı, seyahat kararlarının ertelenmesine ve rezervasyonlarda duraksamaya neden olabiliyor. İran’daki gelişmelerle birlikte Suriye’de yıllardır süren istikrarsızlık da, dışarıdan bakıldığında bölgenin tamamına yönelik bir risk algısı oluşturabiliyor. Turist çoğu zaman detaydan çok algıyla hareket eder; bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Ancak şunun altını özellikle çizmek isterim: Alanya güvenli, istikrarlı ve huzurlu bir destinasyondur. Farklı kültürlerden insanları bir arada yaşatabilen, zor zamanlarda dayanışma refleksi güçlü olan bir kenttir. Burada yaşayan İranlı misafirlerimiz yalnız değildir; Alanya onlar için de bir evdir” diye konuştu. Bölgede yaşanan her gelişmenin sadece ekonomik olarak değil, sosyal ve vicdani olarak da etkilediğini vurgulayan Gencelli, “Bu nedenle sürecin sağduyu, empati ve insan odaklı bir yaklaşımla ele alınması büyük önem taşımaktadır. Turizm rakamlarla ölçülür; ancak güven, huzur ve insani bağlar olmadan sürdürülebilir olmaz. Temennimiz, bölgede bir an önce iletişim kanallarının yeniden açılması, gerginliğin düşmesi ve insanların sevdikleriyle yeniden bağlantı kurabilmesidir. Çünkü huzur olmadan turizm olmaz, insan olmadan da hiçbir sektör ayakta kalamaz” ifadelerini kullandı.