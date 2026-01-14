​‘ SEÇİM BİTTİ HİZMET YARIŞI BAŞLADI’

​ Sonuçların kesinleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yenialp, demokratik bir yarışın geride kaldığını vurguladı. Yenialp, "Seçim yarışı artık geride kaldı; şimdi kollarımızı esnafımız için sıvama ve hizmet üretme vakti" dedi.

​ PROJE ODAKLI VE YAPICI BİR SÜREÇ

​ Seçim süreci boyunca yapıcı bir dil kullanmaya özen gösterdiklerini ifade eden Velittin Yenialp, açıklamalarına şöyle devam etti: ​ "Süreç boyunca çözüm odaklı projelerimizle esnafımızın karşısına çıktık. Demokratik bir yarış oldu ve esnafımız tercihini bizden yana kullandı. Bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Gece gündüz demeden tüm üyelerimizin hizmetinde olacağız."

​‘ AYNI GEMİDEYİZ’ VURGUSU

​ Seçimlerin bir ayrışma değil, bir bayrak yarışı olduğunu belirten Yenialp, kırgınlıklara yer olmadığının altını çizdi. Yarıştan "el ele, kol kola" çıktıklarını ifade eden Başkan, şu sözlerle teşekkür etti: "Bizim sözlüğümüzde küslük ve kırgınlık olmaz. Hepimiz aynı gemideyiz. Odak noktamız, esnafımıza en iyi hizmeti nasıl götüreceğimizdir. Demokratik haklarını kullanarak sandığa giden ve bu sürece katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

​ Alanya esnafı için yeni bir dönemin başladığını belirten Yenialp, projelerini hayata geçirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.