İddiaya göre; 5 ve 7 kişilik 2 ayrı grup arasında ‘kız meselesi’nden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların park levhasını, çöp kutusunu kullandığı, 1 kişinin de bıçakla karıştığı kavgada, kişilerin birbirlerine tekme ve yumruk da attığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubu dağıttı. Koşarak kaçmaya çalışanlar ile polis arasındaki takibin ardından yakalanan 12 kişi birbirinden şikayetçi olmadı. Şüpheliler için ‘Kasten yaralama’ suçundan işlem başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA