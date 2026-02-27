Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası bugün de devam edecek. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’in doğusunda ise kuvvetli rüzgâr öne çıkıyor.



Yayımlanan değerlendirmeye göre 31 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Kar, buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.



KAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Tokat’ın kuzey ve doğusu, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı şeridinde ise yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Adana, Mersin ve Kahramanmaraş’ta ise kuvvetli fırtına bekleniyor.



BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski artıyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.



ANTALYA VE ALANYA’DA SON DURUM



Antalya genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğu ilçelerinde rüzgâr zaman zaman kuvvetli esecek. Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında yağış beklenmiyor ancak kuzey yönlü rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklık düşecek.

Turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede özellikle açık alanda çalışanların ve seracılıkla uğraşan üreticilerin gece saatlerindeki sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olması gerekiyor. Deniz ulaşımı ve balıkçılıkla ilgilenenler için de rüzgâr uyarıları önem taşıyor.



Yetkililer, güncel il il hava durumu ve uyarı detaylarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi kanallarından takip edilmesini öneriyor.



