​Alanya’nın uluslararası alanda vizyon kazanmasında sivil toplum kuruluşlarının ve spora gönül veren isimlerin rolüne değinen Y. Mimar Mustafa Temiz, Alanya Triatlonu’nun kuruluş sürecini ve kentin spor turizmindeki geleceğini değerlendirdi.

​1987 yılında kurulan Alanya Lions Kulübü’nün "Hizmet Ediyoruz" ilkesiyle yola çıktığını belirten Temiz, Triatlon sporunun Alanya’ya kazandırılma hikayesini şu sözlerle aktardı: “Alanya’da 19 Haziran 1987 tarihinde uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Lions Kulübü’nü kurduk. Kulübümüzün temel amacı her zaman kente ve topluma hizmet etmekti. O dönem Kulüp Başkanımız Sayın Müfit Kaptanoğlu, Hollanda’dan gelen misafirimiz Tom Gouw’u Kaptan Otel’de ağırladı. Yaptığımız toplantıda Sayın Gouw bize dünyada ilk kez 1978’de Hawaii’de başlayan Triatlon sporunu anlattı. Bu sporun Alanya’ya çok yakışacağını ve bir Lions hizmeti olarak başlatılabileceğini belirtti.”

​TRİATLONUN ALANYA'DAKİ DOĞUŞU VE ENGEL TANIMAYAN BAŞARI

​Sürecin dönemin yerel yönetimi ve kulüp yönetimiyle hız kazandığını belirten Mustafa Temiz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Müfit Kaptanoğlu’nun üstün gayretleri ve dönemin Belediye Başkanı Sayın Hasan Sipahioğlu’nun büyük destekleriyle 1991 yılında Alanya’daki ilk organizasyonu gerçekleştirdik. Organizasyonumuz kısa sürede uluslararası alanda büyük rağbet gördü. Başlangıçta Bisiklet Federasyonu’na bağlı yürütülen faaliyetler, 19 Aralık 2001 tarihinde bağımsız bir federasyon yapısına kavuştu. Süreç içerisinde triatlonun kurucusu Müfit Kaptanoğlu bazı siyasi sebeplerle başkan seçilmedi; ancak bu durum hizmet aşkımızı eksiltmedi. Bugün 26 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı, binin üzerinde misafirin ağırlandığı dev bir spor organizasyonuna dönüştük.”

​SPOR TURİZMİ VE AHDE VEFA ÇAĞRISI

​Alanya Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik’in Triatlonun kente katkılarını vurgulayan konuşmasını son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Temiz, ahde vefanın önemine dikkat çekti: “Bugün 26 ülkeden takip edilen bir Alanya varsa, bu spor turizminin ve doğru yapılan reklamın gücüdür. Plaj voleybolu ve triatlon bunun en somut örnekleridir. Alanya’ya kazandırılan bu değerlerin arkasında duran Alanya Lions Kulübü, Müfit Kaptanoğlu ve Hasan Sipahioğlu gibi isimlerin emekleri unutulmamalıdır. Alanya’ya hizmet eden herkese ahde vefa borcumuzu ödemeliyiz ki yeni hizmetlerin önü açılsın. İlgililerden ricam, bu değerlerimize sahip çıkılması ve unutulmamasıdır.”

​YENİ SPOR BRANŞLARI İLE ALANYA’YI MERKEZ YAPMA VİZYONU

​Alanya’nın iklimsel avantajlarının yeni spor dalları ile değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Y. Mimar Mustafa Temiz, geleceğe yönelik çözüm önerilerini şu sözlerle tamamladı: “35 yıl önce ekilen bir tohumun bugün dev bir federasyon ve uluslararası bir marka yarattığını gördük. Şimdi hedefimizi büyütmeli; Golf, Tenis ve Yüzme gibi branşları sahiplenerek Alanya’yı bu sporların merkezi haline getirmeliyiz. İklimimiz buna çok uygun. Turizm Nitelikler Yönetmeliği’nde düzenlemeler yapılarak, otellerde sadece sinema veya toplantı salonları değil; bölgenin iklim şartlarına uygun bu tür spor alanlarının kurulması zorunlu hale getirilmelidir. İşi doğru seçersek, bugün küçük görünen adımlar yarın Alanya turizmine devasa katkılar sağlayacaktır.”