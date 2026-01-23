Alanya’da yaşayan 4 aylık Esila Deniz Yiğitbay, SMA Tip 1 ile mücadele ediyor. Topuk kanı alındıktan sonra SMA Tip 1 teşhisi konulan Esila’nın hayata tutunabilmesi için 7 aylık olana kadar tedavi olması gerekiyor. Bu da minik bebek için yalnızca 3 aylık bir süre kaldığı anlamına geliyor. Tedavi masraflarının yüksekliği nedeniyle zor günler geçiren aile, zamanın her geçen gün daha da daraldığını belirterek Alanya halkından destek istiyor. Esila Deniz Yiğitbay’ın babası Şaban Yiğitbay, “3 ay içinde kampanyayı bitirebilirsek kızım yaşayacak. Sizlerden yardım talep ediyorum” dedi.

‘KAMPANYA 3 AY İÇİNDE BİTMEZSE KIZIM HER GEÇEN GÜN DAHA KÖTÜ OLACAK’

Şaban Yiğitbay, “Kızım yurt dışında tedavi olacağı için yüklü miktarda paraya ihtiyaç var. Tedavisi Dubai’de yapılacak. Sizin desteğinizle 3 ay içinde kampanyayı bitirebilirsek kızım yaşayacak. Yaşıtlarıyla parka gidebilecek, okula gidebilecek, yürüyebilecek. Eğer kampanyayı bitiremezsek kızım her geçen gün daha da kötüye gidecek. Maddi durumum olmadığı için sizden yardım talep ediyorum” dedi.