ALANYA Ziraat Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Keçiboynuzu Hasat Şenliği, 25 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Oba Alacami Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Keçiboynuzunun yoğun olarak yetiştirildiği mahallede düzenlenecek şenlikte, üreticilerin emeğine değer katmak ve keçiboynuzu üretimini teşvik etmek amacıyla “En Ağır Keçiboynuzu Yarışması” da yapılacak.

Yarışmada dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verilecek. Birinciye ağaç motoru, ikinciye ilaçlama motoru, üçüncüye ise 20 litrelik gübre hediye edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen üreticilerin 24 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar Alanya Ziraat Odası Başkanlığı’na bizzat başvuru yapmaları gerekiyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tüm üreticileri ve vatandaşları hasat şenliğine davet ederek, “Üreticilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği keçiboynuzuna değer katmak ve üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Tüm üreticilerimizin yarışmaya katılmasını rica ediyoruz” dedi. Şenliğin Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Ziraat Odası ve Keçiboynuzu Yetiştiricileri Birliği’nin katkılarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.