Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde ve Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Yeşilöz İlk ve Ortaokulu öğrencileri ilçeye getirildi. Öğrenciler gün boyunca Damlataş Mağarası, Kızılkule, Alanya Tersanesi, Alanya Müzesi ve Alanya Kalesi gibi kentin önemli tarihi noktalarını gezerek bilgi aldı. Gezi programının ardından öğrenciler, Kaymakam Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, çocuklarla sohbet ederek ders durumları ve geleceğe dair hedefleri hakkında bilgi aldı, eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti. Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve tarihsel imkânlara erişimini artırmayı amaçlayan proje ile çocukların Alanya’yı daha yakından tanımalarının hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında benzer gezilerin devam edeceği öğrenildi. (Haber MERKEZİ)

