Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde ve Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Yeşilöz İlk ve Ortaokulu öğrencileri ilçeye getirildi. Öğrenciler gün boyunca Damlataş Mağarası, Kızılkule, Alanya Tersanesi, Alanya Müzesi ve Alanya Kalesi gibi kentin önemli tarihi noktalarını gezerek bilgi aldı. Gezi programının ardından öğrenciler, Kaymakam Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, çocuklarla sohbet ederek ders durumları ve geleceğe dair hedefleri hakkında bilgi aldı, eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti. Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve tarihsel imkânlara erişimini artırmayı amaçlayan proje ile çocukların Alanya’yı daha yakından tanımalarının hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında benzer gezilerin devam edeceği öğrenildi. (Haber MERKEZİ)
Alanya'da öğrenciler tarihle buluşuyor
ALANYA’DA hayata geçirilen “Alanya’yı Keşfediyorum” projesi kapsamında öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya Cezaevi’nde ihmal iddiası: “Adım adım ölüme götürüldü”
Alanya'da zam haberi tez geldi: Simite zam geldi ekmeğe geliyor
Alanya’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Alanya'da iş arayanlara müjde: 5 bin euro maaşla personal arıyorlar
Son Dakika! Aile içi dehşet çok sayıda can aldı
Bir ailenin yok olduğu korkunç saldırının nedeni belli oldu