​TEKNİK TAKİP VE BİYOLOJİK BAKIMLA GELEN BAŞARI

​Eylül ayında toprakla buluşturulan salep yumrularının gelişim süreci, uzman ekipler tarafından anbean takip edildi. Üretim aşamasında modern tarım tekniklerinin yanı sıra bitkinin doğal yapısına uygun sürdürülebilir yöntemler tercih edildi. Toprak yapısının korunmasından yabancı ot temizliğine kadar her ayrıntının üzerinde durulduğu bu süreçte, kültürel ve biyolojik bakım çalışmaları en üst seviyede uygulandı. Göktepe, bu titiz çalışmanın temel amacının Alanya tarımına yeni bir soluk getirmek ve üreticilerin kazanç kapılarını aralamak olduğunu ifade etti.

​BÜYÜK HASAT İÇİN GERİ SAYIM: 15 MAYIS

​Salep üretiminde heyecanla beklenen hasat tarihi 15 Mayıs olarak açıklandı. Bu tarihte yapılacak olan hasatla birlikte birim alandan elde edilen verim oranları detaylı bir analiz süzgecinden geçirilecek. Üretim serüveni boyunca elde edilen gözlemler ve karşılaşılan teknik detaylar değerlendirilerek geleceğe yönelik stratejik bir yol haritası belirlenecek. Elde edilen veriler ışığında Alanyalı üreticilere profesyonel tavsiyelerde bulunulacak ve salep üretiminin bölge genelinde yaygınlaştırılması için projeksiyonlar netleştirilecek.

​ÜRETİCİYE YENİ UMUT VE KATMA DEĞERLİ KAZANÇ

​Alanya Ziraat Odası’nın vizyoner projelerinden biri olan salep üretimi, bölge çiftçisi için sadece bir ürün değişikliği değil, aynı zamanda ekonomik bir kalkınma modeli niteliği taşıyor. Tahir Göktepe, emek veren tüm teknik ekibe teşekkürlerini iletirken, Alanya’nın bereketli topraklarının bu yeni ürün deseniyle daha da zenginleşeceğinin altını çizdi. Hasat sonrası yapılacak değerlendirmelerle birlikte salep bitkisi, Alanya tarımında yeni bir sayfa açarak üreticinin en önemli umut kaynaklarından biri haline gelecek.