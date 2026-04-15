Ülkemizin turizm alanında öncü olan üniversitelerden olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) turizm alanında yaptığı yeniliklerine tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Turizm Fakültesi ile ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından 15-22 Nisan 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek “Turizm Haftası Etkinlikleri” düzenlenecek. Bugün saat 13.30’da ALKÜ Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında “Kültür Sokağı Stantı” isimli etkinlikle başlayacak program, 22 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edecek. Hafta boyunca sektörün önde gelen isimleri ve öncüleri öğrencilerle kariyer ve tecrübelerini paylaşacaklar. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Turizm Haftası Etkinlikleri”ne tüm ALKÜ ailesini ve vatandaşları davet etti.

