Alanya’da son günlerde etkili olan soğuk hava, don ve kuvvetli sağanak, tarımsal üretimi doğrudan etkiledi. Ürün miktarındaki düşüş, pazarlara da yansıdı. Arzın azalmasıyla birlikte fiyatlar yükselirken, vatandaş pazara gittiğinde etiketleri görünce şaşkınlık yaşıyor.

SALATALIK TEZGAHLARDA REKOR KIRDI

Bu hafta Alanya pazarlarında en çok konuşulan ürün salatalık oldu. Kilosu 120 TL’ye kadar çıkan salatalık, hem pazarcıları hem de tüketicileri zor durumda bıraktı. Pazarcılar satışların düştüğünü söylerken, vatandaşlar temel sebzelere ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını dile getiriyor.

SOĞUK VE DON ÜRETİMİ VURDU

Üreticiler, özellikle seralarda yaşanan don olaylarının verimi ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor. Alanya ve çevresinde hava koşullarının normale dönmemesi halinde, önümüzdeki günlerde bazı ürünlerde fiyat artışının devam edebileceği ifade ediliyor.

Fiyatların bu seviyelere çıkması, özellikle dar gelirli vatandaşların pazar alışverişini sınırlamasına neden oluyor. Alanya’da pazara çıkan birçok kişi, ihtiyaçlarını azaltarak tezgâhlardan ayrılıyor.