TARIM ve Orman Bakanlığı’nın aldığı kararla, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilk aşamada ulusal zincir restoran ve kafelerde önemli bir uygulama hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeye göre işletmeler; menülerde, yazı tahtalarında, karekod uygulamalarında, broşürlerde veya dijital ekranlarda sunulan yemeklerin içerik bilgilerini, kalori miktarlarını ve kullanılan ürün türlerini müşterilerle paylaşabilecek. Ancak mevcut durumda yerel lokanta, restoran ve kafeteryalarda bu uygulama henüz başlamış değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, sürecin kademeli olarak ilerleyeceğini belirtti. Değirmenci, “Önümüzdeki süreçte bizler de bu sistemin içerisine dahil olacağız. Bakanlığımızın vereceği talimatlar doğrultusunda işletmelerimizde gıda güvenliği kapsamında; ürünlerin kalori değerleri, bileşenleri, porsiyonlara göre enerji miktarları, hayvansal yağ içerip içermediği gibi bilgiler müşterilerimize sunulacak. Böylece özellikle alerjisi olan ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen vatandaşlarımız için daha şeffaf bir hizmet sağlanacak” dedi. Şu an için yerel işletmelerin uygulamadan sorumlu olmadığını vurgulayan Değirmenci, “Bakanlığımızın bizleri de sisteme dahil etmesinin ardından gerekli bilgilendirmeleri tüm üyelerimize yapacak, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR