ALANYA'YA bağlı Dim Alacami Mahallesi’nin tek giriş-çıkışlı yolu, etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Ani ve şiddetli yağmurla birlikte toprak ve kaya parçalarının koptuğu öğrenildi. Dim Alacami Mahallesi Muhtarı Kadir Kozak, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır yağış olmadığı için bir anda yoğun yağış olunca parçalar koparak yolu kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Alanya Belediyesi’ne bilgi verildi. Ancak mahallemize gelecek olan vatandaşlarımızın dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. Parçalar kopmaya devam ediyor” dedi. Heyelan nedeniyle mahalleye ulaşım sağlanamazken, bölgede can ve mal güvenliği açısından vatandaşların zorunlu olmadıkça yolu kullanmamaları istendi. (Gülser YİĞİT)
Alanya'da mahallenin tek yolu heyelandan kapandı
Alanya merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dim Alacami Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle mahallenin tek giriş-çıkış yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer bilgilendirilirken, muhtar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı
Muhabir: Gülser Yiğit
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da 'baraj' şoku
Alanyalı Nazmi Ağa'nın hayatı belgesel oldu
Alanya'da şok eden ağaç katliamı
Alanya Kuşyuvası'nda korku dolu anlar: Karlı yolda araç takla attı
Alanya'da korkunç ölüm: 1 motosiklet sürücüsü daha yaşamını yitirdi
Alanya'da sağanağın vurduğu ulaşıma acil müdahale