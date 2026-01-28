ALANYA'YA bağlı Dim Alacami Mahallesi’nin tek giriş-çıkışlı yolu, etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Ani ve şiddetli yağmurla birlikte toprak ve kaya parçalarının koptuğu öğrenildi. Dim Alacami Mahallesi Muhtarı Kadir Kozak, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır yağış olmadığı için bir anda yoğun yağış olunca parçalar koparak yolu kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Alanya Belediyesi’ne bilgi verildi. Ancak mahallemize gelecek olan vatandaşlarımızın dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. Parçalar kopmaya devam ediyor” dedi. Heyelan nedeniyle mahalleye ulaşım sağlanamazken, bölgede can ve mal güvenliği açısından vatandaşların zorunlu olmadıkça yolu kullanmamaları istendi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit