Dim Alacami Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrası köye giriş ve çıkış tamamen durdu. Uçurumlarla çevrili yolun kapanması, mahallede yaşamı kilitledi.

TEK YOL ÇÖKTÜ, MAHALLE KAPANDI

Alanya’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dim Alacami Mahallesi, sabah saatlerinde yaşanan heyelanla birlikte dış dünyayla bağlantısını kaybetti. Mahallenin tek giriş-çıkış yolu olan dar güzergâh, toprak kayması nedeniyle tamamen kapandı. Yolun iki yanında derin uçurumların bulunması, müdahaleyi de zorlaştırıyor. Araç geçişi bir yana, yaya ulaşımının bile mümkün olmadığı belirtiliyor.

“ALTERNATİF YOLUMUZ YOK”

Dim Alacami Mahallesi Muhtarı Kadir Kozak, yaşanan duruma ilişkin yaptığı açıklamada, mahallede ciddi bir mağduriyet oluştuğunu söyledi. Kozak, “Mahallemizin başka bir alternatif yolu yok. Heyelan sonrası köye giriş ve çıkış tamamen durdu. Vatandaşlarımız zor durumda. Yetkili kurumlardan acil müdahale bekliyoruz” dedi.

GÜNLÜK HAYAT DURDU

Yolun kapanmasıyla birlikte mahallede sağlık, gıda ve acil durum riski olduğu gelen iddialar arasında. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için endişe artarken, köyde yaşayanlar gözünü yapılacak müdahaleye çevirdi.