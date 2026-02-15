Alanya’da yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kargıcak, Oba, Bademağacı ve Değirmendere başta olmak üzere birçok mahallede saatler sürecek kesinti var.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 16 Şubat 2026 Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Dağıtım şirketinin yayımladığı programa göre, kesintiler hem deplase hem de yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Özellikle Kargıcak ve Oba bölgesinde yaşayan vatandaşların belirtilen saatlere dikkat etmesi gerekiyor.

Kesintilerin sabah saatlerinde başlayacağı ve bazı bölgelerde öğleden sonraya kadar süreceği bildirildi. Günlük yaşamı doğrudan etkileyecek olan bu planlı çalışma kapsamında mahalle ve sokak bazlı uygulama yapılacak.

KARGICAK MAHALLESİ’NDE 4 SAATLİK KESİNTİ

16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 13.00 arasında Kargıcak Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

• 193. Sokak

• 195. Sokak

• Kelleciler Sokak

Kesintinin nedeni deplase çalışması olarak açıklandı. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

OBA VE ÇEVRESİNDE UZUN SÜRELİ KESİNTİ

İlçede ikinci planlı kesinti ise 09.30 ile 16.30 saatleri arasında uygulanacak. Bu kesinti yatırım çalışması kapsamında yapılacak ve daha geniş bir alanı kapsayacak.

Etkilenecek mahalleler:

• Bademağacı Mahallesi

• Değirmendere Mahallesi

• Oba Değirmendere

• Oba Kadıpınarı

• Oba Mahallesi Asmacalılar Sokak

• Oba Mahallesi Kadıpınarı Caddesi

• Obaalacami Mahallesi

Özellikle Oba ve Değirmendere bölgesinde 16 Şubat 2026 elektrik kesintisi nedeniyle esnaf ve konut kullanıcılarının tedbirli olması öneriliyor. Elektrikle çalışan cihazların korunması, kombi ve beyaz eşya güvenliği açısından kesinti öncesi önlem alınması önem taşıyor.

Sabah kahvesini elektrikli cezvede yapan da var, küçük atölyesinde makine çalıştıran da. O yüzden birkaç saatlik kesinti bile günü etkileyebiliyor. Özellikle evden çalışanlar için planlama yapmak şart.

Kesintilerin planlanan saatten erken tamamlanması halinde enerji daha önce verilebilecek. Ancak çalışmaların uzaması durumunda süre değişikliği yaşanabileceği belirtiliyor.