Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları 11 kişiye kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, ‘Adınız terör örgütüne karıştı’ diyerek para ve ziynet eşyası istediklerini belirledi. Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları para ve ziynet eşyaları ile dövizleri bozdurtarak kendi hesaplarına gönderttikleri, bu yöntemle toplam 87 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para almaya giderken maske ve şapka taktıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA