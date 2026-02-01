Alanya’ya bağlı Sülüklü Yaylası Sarı Murt mevkiinde yaşanan olay, yayla yollarındaki riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki şarampole kayarak mahsur kaldı.

OFFROADÇULAR HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kestelli offroad araç sahipleri, durumu fark eder etmez yardıma koştu. Arazi şartlarına uygun donanıma sahip araçlarla yapılan çalışma sonucu, şarampole kayan araç bulunduğu noktadan dikkatli bir şekilde çıkarıldı.

1 ÇOCUK YARALANDI

Kazada aracın içinde bulunan 3 yaşındaki engelli çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

YAYLA YOLLARI İÇİN UYARI

Bölgeyi iyi bilen sürücüler, özellikle <strong>yayla yollarında hava ve zemin koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yağış sonrası kayganlaşan yolların, tecrübesiz sürücüler için ciddi risk taşıdığına dikkat çekildi.

Yaşanan olay, Alanya ve çevresindeki yaylalarda seyahat eden sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıdı.