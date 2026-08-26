Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Alanya’da yapımı tamamlanan yeni toptancı halinin üretici, tüccar ve bölge tarımı açısından önemli bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek tesisin vakit kaybedilmeden hizmete açılması çağrısında bulundu. Hüddoğlu, tropikal meyvelerde hasat döneminin başlamasıyla birlikte pazarlama sorununun daha belirgin hale geldiğini, mevcut hal yapısının özellikle gelişen tropikal ürün ticaretinin ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını söyledi.

ÜRETİCİ YENİ HALİN AÇILMASINI BEKLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya’da hayata geçirilen yeni Toptancı Hal Kompleksi, ilçedeki dağınık halde bulunan toptancı hallerinin tek merkezde toplanmasını amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi daha önce projeye ilişkin yaptığı açıklamalarda yeni komplekste üretici, komisyoncu, tüccar ve diğer esnaf gruplarının faaliyet gösterebileceği farklı iş alanlarının planlandığını duyurmuştu. Modern bir halin faaliyete geçmesiyle ürün kabulünden depolamaya, satıştan sevkiyata kadar ticaretin daha düzenli bir yapı içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Hüddoğlu, tesisin yaklaşık 200 dönümlük alan üzerine kurulduğunu ve bugünkü maliyetinin 55-60 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade ederek, “Biz tropikal meyve üreticileri olarak ürünlerimizi ürettik ve hasat zamanı geldi. Alanya'mızda maalesef 4 tane baraka halinde bölük pörçük hal var. Bu haldeki esnaf arkadaşlarımız kendilerini sadece sebze üzerine geliştirdikleri ve sadece sebze ticareti yaptıkları için bizim tropikal meyve ürünlerimizi ancak internetten satan aracılar üzerinden satabiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir kayba sebep oluyor. Buradan yetkililerden ricamız; yapımı bitmiş olan bu halimizi bir an önce açmalarıdır” dedi.

TROPİKAL ÜRETİM PAZARLAMA ALTYAPISINA İHTİYAÇ DUYUYOR

Alanya ve çevresi, iklim özellikleri sayesinde Türkiye’de tropikal ve subtropikal meyve yetiştiriciliğinin öne çıktığı bölgeler arasında bulunuyor. Muz ve avokado gibi ürünlere son yıllarda mango, papaya, ejder meyvesi ve passiflora gibi alternatif ürünlerin de eklenmesi, bölgedeki tarımsal ürün desenini çeşitlendiriyor. Üretimin çeşitlenmesi ise yalnızca yetiştiricilik kapasitesinin artırılmasını değil; ürünlerin sınıflandırılması, paketlenmesi, uygun koşullarda muhafaza edilmesi, lojistiğinin sağlanması ve daha geniş alıcı gruplarıyla buluşturulması gibi pazarlama süreçlerinin de geliştirilmesini gerekli hale getiriyor.

Toptancı halleri bu noktada üretici ile tüccar ve pazar arasında önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor. Sebze ve meyve ticaretini düzenleyen mevzuat kapsamında hal içinde ve dışında işlem gören ürünlere ilişkin cins, miktar, fiyat, alıcı ve satıcı bilgilerinin Hal Kayıt Sistemi üzerinden elektronik ortamda izlenmesi öngörülüyor. Modern ve bütünleşik bir hal altyapısı, ürün hareketlerinin kayıtlı biçimde yürütülmesinin yanı sıra üreticinin daha fazla alıcıya ulaşması ve ticaretin daha düzenli koşullarda yapılması açısından da önem taşıyor.

DAĞINIK HAL YAPISININ TEK MERKEZDE TOPLANMASI HEDEFLENİYOR

Alanya’daki yeni hal projesinin temel amaçlarından biri de farklı noktalardaki mevcut hal faaliyetlerinin daha modern ve geniş bir merkezde bir araya getirilmesi. Kent içinde kalan veya fiziki kapasitesi yetersiz hale gelen toptancı hallerinin taşınabilmesi mevzuatta da düzenlenirken, yeni tesislerin ulaşım, altyapı, depolama ve çalışma koşulları açısından üretici ile ticaret erbabının ihtiyaçlarına cevap vermesi önem taşıyor. Alanya gibi hem tarımsal üretimin hem de turizm kaynaklı tüketimin güçlü olduğu bir bölgede etkin çalışan dağıtım ve pazarlama altyapısı, yerel ürünlerin ekonomik değerinin korunmasında kritik rol oynuyor.

“ÇOCUKLARIMIZ TURİZM ALANLARINA KAÇIYOR”

Hüddoğlu, sorunun yalnızca tropikal meyve üreticileriyle sınırlı olmadığını, sebze üreticilerinin de yaklaşan hasat dönemiyle birlikte güçlü bir pazarlama altyapısına ihtiyaç duyacağını söyledi. Ürünlerin üreticinin beklentisini karşılayacak değerde satılamamasının tarımdan uzaklaşmayı hızlandırdığına öne çıkan Hüddoğlu, “Ürünlerimiz para etmeyince de çocuklarımız bizim mesleğimizi yapmak istemiyor. Bölgemizde turizmle iç içe olduğumuz için çocuklarımız tarımı bırakıp turizm alanlarına kaçıyor. Bu durum bizim için büyük kayıp oluyor. Tarım burada büyük bir darbe görüyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN TARIMDA KALMASI İÇİN GELİR İSTİKRARI ÖNEMLİ

Alanya’nın ekonomik yapısında turizm ve tarım uzun yıllardır yan yana ilerleyen iki önemli sektör olarak öne çıkıyor. Turizm sektörünün geniş istihdam olanakları sunması, özellikle genç nüfus açısından tarıma alternatif oluştururken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesiyle doğrudan bağlantılı bulunuyor. Pazarlama kanallarının güçlendirilmesi, aracılık zincirinin daha verimli hale getirilmesi, ürünlerin uygun koşullarda depolanması ve yeni pazarlara erişimin kolaylaştırılması, genç üreticilerin sektörde kalmasını destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Yeni halin faaliyete geçmesiyle birlikte yalnızca fiziki bir taşınmanın değil, Alanya’nın değişen tarımsal üretim yapısına uygun daha bütünleşik bir ticaret sisteminin oluşturulması beklentisi bulunuyor. Tropikal meyvelerin klasik sebze ve meyve ticaretinden farklı pazarlama, muhafaza ve alıcı ağı ihtiyaçlarının dikkate alınması; üretici örgütleri, hal esnafı, tüccarlar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması bölgedeki üretimin katma değerini artırabilecek adımlar arasında yer alıyor.

“VAKİT KAYBEDİLMEDEN AÇILMASI LAZIM”

Hasat döneminde ürünün bekleme süresinin sınırlı olması nedeniyle pazarlama altyapısındaki aksaklıkların doğrudan üreticinin gelirine yansıyabileceğine işaret eden Hüddoğlu, tamamlanan tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi. Hüddoğlu, “Tarım burada büyük bir darbe görüyor. Yapımı tamamlanmış bu halimizin vakit kaybedilmeden bir an önce açılması lazım” diyerek yetkililere çağrısını yineledi.