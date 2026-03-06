İddiaya göre, kimliği öğrenilmeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen S.G., idaresindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kazanın şiddetiyle park halindeki bir aracın üzerine savrulurken, otomobil ise park halindeki 5 araca daha çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Kaza sırasında hasar alan otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Kaza yerinde toplanan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı S.G., ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.