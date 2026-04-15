Alanya’da 16 Nisan Perşembe günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak.

KESİNTİ SAATLERİ VE NEDENİ

Alanya genelinde yapılacak planlı çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2026 Perşembe günü farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü 09.00 – 16.00 saatleri arasında planlanırken, bazı bölgelerde saatler farklılık gösteriyor.

Yetkililer kesintilerin bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacağını duyurdu.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Kesintiden etkilenecek başlıca mahalle ve bölgeler şöyle:

Beyreli, Fakırcalı, Gümüşkavak, Kocaoğlanlı, Oba, Sapadere, Seki, Tırılar, Çakallar, Çamlıca, Şıhlar mahalleleri ile bu mahallelere bağlı çok sayıda sokakta gün boyu kesinti uygulanacak.

Ayrıca Kargıcak Mahallesi genelinde de farklı sokak ve caddelerde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacak.

MAHMUTLAR VE KARGICAK İÇİN FARKLI SAATLER

Bazı bölgelerde kesinti saatleri değişiyor:

Mahmutlar Mahallesi (138 Nolu Sokak ve Keşbeleni Sokak) için kesinti saatleri 09.00 – 13.00 arasında olacak.

Kargıcak Mahallesi’nin bazı bölümlerinde ise kesinti 09.30 – 16.30 saatleri arasında uygulanacak.

GÜNLÜK HAYATI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Elektrik kesintisi özellikle evde çalışanlar, küçük işletmeler ve turizm sektöründeki işletmeler için gün içinde aksamalara neden olabilir. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti nedeniyle elektrikli cihazların önceden hazırlanması ve planlama yapılması öneriliyor.

Bazı esnaf şimdiden hazırlık yapmış. “Buzdolabını boşalttık, ne olur ne olmaz” diyen de var. Çünkü kesinti uzarsa…

KESİNTİ NEDEN YAPILIYOR?

Yetkililer, kesintilerin şebeke güçlendirme, bakım ve yeni yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtiyor. Amaç, özellikle yaz sezonu öncesi altyapıyı daha sorunsuz hale getirmek.