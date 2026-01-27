ANTALYA genelinde dün gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, tarımsal alanlarda zarara yol açtı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, fırtınanın ardından bazı bölgelerde hortum meydana geldiğini belirterek, özellikle batı ilçelerinde üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Göktepe, “Dün gece Alanya’da ve batı ilçelerimizde, Antalya genelinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın ardından bazı bölgelerde hortum meydana geldi. Özellikle Kumluca başta olmak üzere Demre ve Kaş bölgelerinde, ayrıca Antalya’nın Aksu çevresinde fırtına ve hortum nedeniyle üreticilerimiz zarar gördü” dedi.

‘TÜRKLER’DE 7-8 SERA ZARAR GÖRDÜ’

Alanya’da da yoğun yağış ve fırtınanın yaşandığını ifade eden Göktepe, sabah saatlerinden itibaren delegeler ve muhtarlarla sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti. İlçede hortum kaynaklı büyük çaplı bir hasar tespit edilmediğini söyleyen Göktepe, “Ancak Türkler bölgesinde yaklaşık 7-8 üreticimizin cam altı seralarında dolu nedeniyle mağduriyet oluştu. Bu seraların bir kısmında küçük, bir kısmında ise ciddi boyutta hasar meydana geldi” diye konuştu.

‘HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI’

Hasar tespit sürecinin başlatılacağını vurgulayan Göktepe, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını ifade etti. Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini belirten Göktepe, özellikle gece saatlerine kadar fırtına ve hortum riskinin sürdüğüne dikkat çekti.

GÖKTEPE ÜRETİCİLERE UYARILARDA BULUNDU

Üreticilere uyarılarda bulunan Göktepe, “Seralarda gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. Havalandırmalar kapatılmalı, önceden tamir edilmesi gereken alanlar onarılmalı. Olası bir afet durumunda can güvenliği her şeyden önce gelir; bu tür hava koşullarında sera içinde bulunulmaması gerekiyor” dedi.

‘ÜRÜNLERİ ZARAR GÖREN TÜM ÜRETİCİLERE GEÇMİŞ OLSUN’

Zarar gören tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Göktepe, “Temennimiz, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan bu sürecin atlatılmasıdır. Allah beterinden korusun. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.