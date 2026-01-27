AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, teşkilat mensuplarıyla birlikte, 8 Ocak’ta yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanlığına seçilen Hüseyin Değirmenci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, turizm sektörünün yeni dönemdeki hedefleri ve Alanya’ya katkıları konuşulurken, Tavlı, Değirmenci’ye yeni görev döneminde başarılar diledi. Ayrıca Başkan Tavlı ve beraberindeki heyet, 20 Ocak’ta yapılan seçimle Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Ali İhsan Özdemir’i de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, esnafın gündemi ve yeni dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı.

Alanya'da yine elektrik mağduriyeti
Alanya'da yine elektrik mağduriyeti
İçeriği Görüntüle

5Ddad5Dc 449A 4Bf0 B800 D46C799062C5-1Cdfa254B 9F61 4Aaa Ae78 293A0056995F-1Ab69D8Db 5Dd7 49Cd A4Ed 05835Aa06251-10D5B0721 Ad90 428A 853A Babac6245C5B-15Ddad5Dc 449A 4Bf0 B800 D46C799062C5Cdfa254B 9F61 4Aaa Ae78 293A0056995F014C6B7D 21Fd 402B 9A3B 652A78F644D5Ab69D8Db 5Dd7 49Cd A4Ed 05835Aa062510D5B0721 Ad90 428A 853A Babac6245C5B

Kaynak: Haber Merkezi