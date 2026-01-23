Alanya’nın yoğun bölgelerinden Konaklı Mahallesi, yürekleri ağza getiren bir trafik kazasına sahne oldu. Dikkatsizlik ve kural ihlali iddiasının gölgesinde gerçekleşen çarpışma, bölgedeki trafik güvenliği sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

KONTROLSÜZ ÇIKIŞ KAZAYI GETİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, tali yoldan ana yola katılım noktasında meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki S.T. yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana artere kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmak istedi. O sırada seyir halinde olan 58 yaşındaki O.S.’nin kullandığı kamyonet ile otomobil kafa kafaya gelince çarpışma kaçınılmaz oldu. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü S.T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, vakit kaybedilmeden ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü sağladı. Kazanın kesin oluş nedenini belirlemek ve kusur oranlarını tespit etmek amacıyla başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.