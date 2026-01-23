Şömine yanına bırakılan köz dolu karton kutu faciayı getirdi. Turizmcilerin gözü şimdi mahkemede.

Türkiye’nin kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yaşanan ve tüm turizm camiasında şok etkisi yaratan otel yangınının perde arkasındaki korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Eski milli kayakçı Yahya Üsta, eşi ve oğlunun feci şekilde can verdiği olayla ilgili hazırlanan iddianame, Alanya’daki otel işletmecileri ve turizm çalışanlarını da yakından ilgilendiren vahim ihmalleri ortaya koydu. Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 38 ayrı teknik eksikliğe rağmen mühürlü oteli işletmeye devam eden sorumlular hakkındaki davayı kabul etti.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ELE VERDİ

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporları ve güvenlik kamerası görüntüleri, felaketin "geliyorum" dediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde, otel çalışanlarının şömineden aldıkları sönmemiş közleri bir karton kutuya koyup, şöminenin hemen yanındaki yapay süs bitkisinin dibine bıraktıkları tespit edildi. Saat 05.22’de kutudaki közün harlamasıyla başlayan yangın, kısa sürede yapay ağacı tutuşturarak tüm oteli sardı.

İHMALLER ZİNCİRİ VE 15 YIL HAPİS TALEBİ

Faciaya davetiye çıkaran detaylar sadece bununla sınırlı kalmadı. Kaçış merdivenlerinin standart dışı olduğu, yangın sistemlerinin çalışmadığı ve doğalgaz boru hatlarının bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Olayın ardından otel sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Alanya gibi turizm bölgelerinde yangın güvenliği tedbirlerinin hayati önemini bir kez daha hatırlatan olayda, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AVUKATTAN "ÇELİŞKİLİ RAPOR" İSYANI

Dava sürecinde kafaları karıştıran en büyük gelişme ise bilirkişi raporları arasındaki uçurum oldu. Ailenin avukatı İsmail Eray Çokal, dosyada iki farklı rapor bulunduğuna dikkat çekti. İlk rapor otel yönetimini suçlarken, iddianameye esas alınan ikinci raporda yangında hayatını kaybeden Yahya Üsta ve eşinin şirketinin "birinci derece asli kusurlu" sayılması tepki çekti. Avukat Çokal, olayın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hazırlanan iddianamenin çelişkilerle dolu olduğunu ve sorumluların sınırlı tutulduğunu savundu.