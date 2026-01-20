Alanya’da etkili olan soğuk hava dalgası, tarımsal üretimin kalbi olan seralarda ve bahçelerde "kırmızı alarm" verilmesine neden oldu. Ürünlerin soğuktan yanmaması ve emeklerin zayi olmaması için teyakkuza geçen üreticiler, geceyi uykusuz geçirdi. Bu zorlu mesaide çiftçiyi yalnız bırakmayan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gece karanlığında sahaya inerek don nöbetine katıldı.

YENİKÖY’DE KRİTİK SAATLER YAŞANDI

Hava sıcaklığının bitkiler için tehlikeli seviyelere düşmesi ihtimali üzerine Göktepe, soluğu Yeniköy bölgesindeki üreticilerin yanında aldı. Don riskine karşı alınan önlemleri yerinde inceleyen ve sahadaki durumu gözlemleyen Göktepe, termometre başında endişeli bekleyişini sürdüren çiftçilerle birebir görüştü. Üretimin devamlılığı için verilen bu sıcak destek, buz kesen gecede üreticiye moral oldu.

SABAHA KARŞI RİSK ARTIYOR UYARISI

Seralarda ve açık alanlarda yapılan kontrollerin ardından ilk belirlemelere göre şu ana kadar herhangi bir ürün kaybı veya ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını müjdeleyen Göktepe, tehlikenin henüz tamamen geçmediğine vurgu yaptı. Özellikle gün doğumuna yakın saatlerde (sabaha karşı) don riskinin zirve yapabileceğine işaret eden Başkan Göktepe, üreticilerden tedbiri elden bırakmamalarını ve sıcaklık değişimlerini anlık takip etmelerini istedi. "Şu an sıkıntı yok ama rehavete kapılmayalım" mesajı veren Göktepe, Alanya halkını da zor şartlarda üretim yapan çiftçiye sahip çıkmaya çağırdı.