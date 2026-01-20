ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kupası'na ilk kez katıldığı sezonda dikkat çekici bir performans ortaya koydu. 16'lı Finaller Turu'nda Hırvatistan temsilcisi Vojvodina Novi Sad'ı her iki maçta da mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, adını 8'li Finaller Turu'na yazdırarak kulüp tarihine geçti.

HEDEF AVANTAJLI SKOR

Temsilcimiz, güçlü rakibi Greenyard Maaseik karşısında sahasında oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Rövanş öncesi alınacak galibiyet, tur kapısını sonuna kadar aralayacak. On Hotels Alanya Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekip ve oyuncuların moralli olduğu gözlenirken, taraftar desteğiyle önemli bir galibiyet hedefleniyor.

SERKAN OĞUZ: "İNANCIMIZ TAM"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan On Hotels Alanya Belediyespor Başantrenörü Serkan Oğuz, takıma olan güvenini dile getirerek, "Oyuncularımıza olan inancımız tam. Avrupa sahnesinde Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz." dedi. Cemali AYDINOĞLU