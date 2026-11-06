ALANYALI gazeteci Şenol Ateş, ikinci kitabıyla okuyucularının karşısına çıktı. Daha önce “Deniz’in Gidişi, Kemal’in Gelişi-CHP Üzerinden Türkiye’ye Yapılan Operasyon” adlı eseri kaleme alan Ateş, yeni kitabı “Gezi’de TOMA’nın Önünde Ben Vardım” ile 40 yılı aşkın meslek hayatında yaşadıklarını ve tanık olduğu olayları anlattı.

Gazetecilik hayatını meslek onurunu koruma gayretiyle sürdürdüğünü belirten Ateş, kitabının özellikle gazetecilik öğrencileri ve mesleğe yeni başlayan genç gazeteciler için bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

MESLEK HAYATININ PERDE ARKASINI ANLATTI

Kitabında gazetecilik mesleğinin yalnızca haber yazmaktan ibaret olmadığını söyleyen Ateş, meslek hayatında karşılaştığı zorlukları, yöneticilerle yaşadığı tartışmaları ve gazetecilik ilkelerine aykırı gördüğü uygulamaları da kaleme aldı. Ateş, kitabında kendi mesleki yolculuğunu sorgulamaktan da kaçınmadığını belirtti. Ateş, “Kitap, duruşunu bozmadan, yükselmek ya da patronlara hoş görünmek için yalakalık yapmadan, meslek etiğinin dışına çıkmadan, mesleğin onurunu korumaya çalışarak geçen yılları anlatıyor. Tabii ki böyle olunca çekilen sıkıntıları da anlatıyorum” dedi.

Çalıştığı kurumlarda yaşadığı deneyimleri açık bir dille aktardığını belirten Ateş, “Yöneticilerle yaptığım tartışmaları, tanık olduğum gazetecilik ilkelerine aykırı eylemleri ve davranışları anlatarak bir anlamda iğneyi kendimize batırıyorum” ifadelerini kullandı.

“TARİHE NOT BIRAKMAK İSTEDİM”

Meslek hayatında siyasilerle yaşadığı anıların da kitapta önemli bir yer tuttuğunu belirten Ateş, bazı bölümlerin kimi kişi ve kurumları rahatsız edebileceğini ancak anlatılanların yaşanmış gerçeklerden oluştuğunu vurguladı. Ateş, “Bazı anılar ve bilgiler şüphesiz birilerini rahatsız edebilir. Ancak anlatılanların hepsi yaşandı. Abartı yok, yanlış-yalan yok. Yazılanlar defalarca süzgeçten geçirildi. Hiç kimse ya da kurum hedef alınmadı” diye konuştu. Gazetecilik mesleğinin sorumluluğuna dikkat çeken Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu onurlu mesleği yaparken ilkeleri çiğneyen hiç kimse bunun unutulacağını sanmasın. Günün birinde yazılıp çizileceğini, tarihe not bırakılacağını da göz ardı etmesin. Herkes gazetecilik mesleğinin sorumluluğunu ve ağırlığını unutmasın.”