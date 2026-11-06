ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası, kentin turizm potansiyelini ve esnafın hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Oda tarafından Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle esnafa yönelik “Pratik ve Mesleki İngilizce Kursu” başlatıldı. Kurs kapsamında esnafın günlük ticari yaşamda yabancı müşterilerle daha rahat iletişim kurabilmesi hedefleniyor. Eğitimlerde müşteri karşılama, ürün tanıtımı, pazarlık ve etkili iletişim gibi esnafın iş hayatında doğrudan ihtiyaç duyduğu konulara ağırlık verilecek.

“GELİŞEN ESNAF GÜÇLENEN ALANYA DEMEK”

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, eğitim çalışmasının Alanya’nın turizmdeki marka değerine de katkı sağlayacağını belirterek, “Alanyamızın turizmdeki marka değerini yükseltmek, esnafımızın uluslararası hizmet standartlarına ulaşmasını sağlamak ve yabancı misafirlerimizle daha etkili iletişim kurmasına katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmayı hayata geçiriyoruz” dedi. Esnafın günlük ticari hayatında ihtiyaç duyduğu iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Özdemir, “Amacımız, esnafımızın müşteri karşılama, ürün tanıtımı, pazarlık ve etkili iletişim gibi konularda kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak. Böylece hem hizmet kalitemizi hem de Alanya’mızın turizmdeki gücünü daha ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.

ESNAFA TEŞEKKÜR ETTİ

Eğitim çalışmasına destek veren Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara’ya teşekkür eden Özdemir, eğitimi verecek öğretmen Serdar Söğüt’e de başarılar diledi.

Kursa katılan esnafı da tebrik eden Özdemir, “Kendilerine ve işletmelerine yatırım yaparak kursumuza katılan tüm esnaf kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çünkü inanıyoruz ki gelişen esnaf, güçlenen Alanya demektir. Güler yüzümüzü, misafirperverliğimizi ve tecrübemizi yeni kazanımlarla buluşturarak Alanya’mızı geleceğe hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.