ALANYA Kuyumcular Sarraflar ve Gümüşçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart Salı (yarın) günü saat 10.00’da Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Genel kurula aynı zamanda Alanyaspor Başkanı da olan mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu tek aday olarak katılacak. Genel kurulda yeni dönem yönetiminin belirlenmesi beklenirken, hayırsever iş insanı ve kuyumcu Hüseyin Girenes’in de Hasan Çavuşoğlu’nun yönetim listesinde yer aldığı öğrenildi. (Gülser YİĞİT)

