KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Doğu Çevreyolu’nda yaşanan tabela sorununa dikkat çekti. Dim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çevreyolunun bir ay önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından resmen açıldığını ancak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) gerekli yönlendirme tabelalarını henüz değiştirmediğini ifade etti. Bu eksiklik nedeniyle transit geçen ağır taşıtların hâlâ şehir içi güzergâhları kullandığını belirten Dim, durumun hem trafik yoğunluğunu artırdığını hem de şehir yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dim, paylaşımında “Bu yıl değişir inşallah” ifadelerini kullanarak yetkililerden çözüm beklentisini dile getirdi. Yeni Alanya'nın daha önce de gündeme getirdiği konu ile ilgili bölge sakinleri ve sürücüler, tabelaların bir an önce güncellenerek ağır taşıtların yeni çevreyoluna yönlendirilmesini talep ediyorlar.

Muhabir: Gülser Yiğit