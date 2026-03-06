ALANYA'DA dayanışmanın en güzel örneklerinden biri yaşandı. Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök’ün öncülüğünde gerçekleştirilen yardım canlı yayını, hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 2.5 saat süren yayında, 5 yaşındaki DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastası Taha Miraç’ın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen kampanyada toplam 11 bin 600 balon satıldı. Kampanya sonunda tam 1 milyon 200 bin TL bağış toplanarak önemli bir destek sağlandı.

Yardım kampanyasına büyük ilgi gösteren pazarcı esnafı, bir kez daha dayanışma ruhunu ortaya koydu. Yayın boyunca yapılan bağışlar ve satılan balonlarla Taha Miraç’ın tedavisine umut olacak önemli bir kaynak oluşturuldu. Toplanan destek karşısında duygulanan Taha Miraç’ın anne ve babası, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek dualarını iletti. Gözyaşlarını tutamayan aile, Alanya esnafının gösterdiği bu büyük dayanışmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Muhabir: Gülser YİĞİT