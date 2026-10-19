Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emeklinin gündemindeki geçim sıkıntısı, açıklanan yeni araştırmayla bir kez daha gözler önüne serildi. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Ekim 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmaya göre dört kişilik bir memur ailesinin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 49 bin 809 liraya ulaştı. Gıda dışındaki temel ihtiyaçların da hesaplamaya dahil edilmesiyle yoksulluk sınırı 125 bin 744 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ 21 BİN 734 LİRA ALTINDA

2026 yılında uygulanan 28 bin 75 liralık net asgari ücret, BES-AR'ın hesapladığı açlık sınırının oldukça gerisinde kaldı.

Dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda ihtiyacını karşılayabilmesi için asgari ücretin üzerine 21 bin 734 lira daha eklenmesi gerekiyor.

Başka bir ifadeyle açlık sınırı, mevcut asgari ücretin yaklaşık 1,77 katına ulaştı. Bu hesaplama, asgari ücretle geçinen ailelerin yalnızca gıda giderlerini karşılamakta bile ne kadar zorlandığını ortaya koyuyor.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GÜNLÜK MUTFAK MASRAFI 1.660 LİRAYI AŞTI

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de günlük beslenme maliyeti oldu.

BES-AR'ın verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük ortalama 1.660 liradan fazla harcama yapması gerekiyor.

Bu tutara kira, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, eğitim ve sağlık giderleri dahil değil.

YOKSULLUK SINIRI 125 BİN 744 LİRAYA YÜKSELDİ

Gıda harcamalarının yanı sıra kira, faturalar, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların da hesaba katıldığı yoksulluk sınırı, ekim ayında 125 bin 744 liraya çıktı.

Eylül ayında 124 bin 339 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırı, bir ayda 1.405 lira arttı.

Açlık sınırı ise eylül ayındaki 49 bin 655 lira seviyesinden 49 bin 809 liraya yükseldi.

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 81 BİN LİRAYI GEÇTİ

Araştırmada yalnızca ailelerin değil, tek başına yaşayan çalışanların da yaşam maliyetleri hesaplandı.

Buna göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 81 bin 783 liraya ulaştı.

Bu rakam, 28 bin 75 liralık asgari ücretin yaklaşık 2,9 katına karşılık geliyor.

KİRA GİDERLERİ MAAŞIN YÜZDE 80'İNE ULAŞABİLİYOR

BES-AR, özellikle büyükşehirlerde yaşayan kamu çalışanlarının karşılaştığı barınma sorununa dikkat çekti.

Araştırmada, bazı kamu çalışanlarının maaşlarının yüzde 75 ila 80'ini kiraya ayırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Artan barınma maliyetleri nedeniyle bazı çalışanların üç ila beş kişiyle aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı ifade edildi.

GEÇİM MALİYETLERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

BES-AR'ın Ekim 2026 verileri, temel ihtiyaçlar için gereken harcama tutarlarının yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Sendika, araştırma sonuçlarının ardından çalışanlar ve emekliler için insanca yaşamaya yetecek ücret talebini yineledi.

Açıklanan rakamlar, özellikle düşük gelirli hanelerin karşı karşıya olduğu geçim baskısını bir kez daha gündeme taşıdı.

Açlık sınırı

49.809 TL

Yoksulluk sınırı

125.744 TL

Bekâr çalışanın yaşam maliyeti

81.783 TL

Net asgari ücret

28.075 TL

Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark

21.734 TL