Otoyol ve köprüleri kullanan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi'nde yeni bir uygulama gündeme geldi. İhlalli geçiş borçlarının sorgulanması ve ödenmesinde kullanılan ekranın yenilenmesiyle birlikte, sürücülerin alışık olduğu işlem yönteminde değişikliğe gidildi.

Daha önce yalnızca plaka numarası girilerek farklı araçların geçiş ihlali borçları sorgulanabiliyor ve ödeme yapılabiliyordu. Yeni uygulamada ise araç sahibinin kimlik doğrulaması yapması öne çıkıyor.

BAŞKASININ PLAKASIYLA ÖDEMEYE KISITLAMA

Yeni sistemin en dikkat çekici yönü, başka bir kişiye ait aracın geçiş ihlali borcunun doğrudan plaka bilgisiyle ödenmesine getirilen kısıtlama oldu.

Böylece araç sahiplerinin kendi adlarına kayıtlı taşıtların geçiş bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşması ve ödeme işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Değişiklik, özellikle aile bireylerinin, arkadaşlarının veya yakınlarının araçlarını kullanan sürücüleri ilgilendiriyor.

HGS BORCU ARTIK NASIL ÖDENECEK?

Yeni ödeme yönteminde araç sahiplerinin e-Devlet hesabına giriş yaparak kendilerine kayıtlı taşıtları görüntülemesi gerekiyor.

İşlem için e-Devlet'in internet sitesindeki arama bölümüne "Araçlarım" yazılması, ilgili aracın seçilmesi ve geçiş bilgilerine ulaşılması gerekiyor.

Borç kaydı bulunması halinde ödeme ekranına geçilerek banka veya kredi kartıyla işlem tamamlanabiliyor.

EMANET ARAÇ KULLANANLAR DİKKAT!

Uygulamadaki değişiklik, başkasına ait araçla otoyol veya köprü geçişi yapan sürücüleri de yakından ilgilendiriyor.

Örneğin bir arkadaşının aracını kullanan sürücü, geçiş sırasında HGS bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle oluşan borcu kendi e-Devlet hesabından görüntüleyemeyebilecek.

Bu durumda araç sahibinin ilgili geçiş kaydını kontrol ederek ödeme yapması gerekecek. Aracı kullanan kişi ise geçiş ücretini araç sahibine ayrıca gönderebilecek.

MOBİL UYGULAMA YERİNE TARAYICI UYARISI

Yeni ödeme yöntemine ilişkin yayımlanan bilgilere göre, ihlalli geçiş borcu ödeme ekranına erişimde internet tarayıcısı kullanılması gerekiyor.

İşlemin e-Devlet mobil uygulamasında henüz aynı şekilde kullanılamadığı belirtiliyor.

Bu nedenle sürücülerin ödeme ekranına ulaşmak için bilgisayarlarından veya telefonlarının internet tarayıcısından e-Devlet'e giriş yapmaları öneriliyor.

HGS'DE 15 GÜN AYRINTISI ÖNEMLİ

Karayolları Genel Müdürlüğünün bilgilendirmesine göre, HGS bakiyesi yetersiz olduğu için ihlalli geçiş yapan sürücülerin belirli bir süre içinde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi önem taşıyor.

Geçiş ihlalinin ardından 15 gün içinde ilgili plakaya HGS aboneliği oluşturulması veya mevcut hesaba yeterli bakiye yüklenmesi halinde cezalı geçiş ücreti uygulanmıyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin geçişlerini ve HGS bakiyelerini düzenli kontrol etmeleri gerekiyor.

SAHTE ÖDEME SİTELERİNE KARŞI UYARI

HGS işlemlerindeki değişiklikle birlikte sürücülerin ödeme yapacakları internet adreslerine de dikkat etmeleri gerekiyor.

PTT, HGS bakiye yükleme işlemleri için yalnızca resmî kanalların kullanılmasını tavsiye ediyor.

Sürücülerin sahte ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olmaları, işlemlerini e-Devlet, PTT ve yetkili kurumların resmî internet sayfaları üzerinden gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

ARAÇ SAHİPLERİ BORÇLARINI KONTROL ETMELİ

Yeni uygulama, HGS aboneliğini veya normal bakiye yükleme işlemlerini ortadan kaldırmıyor. Değişiklik, özellikle ihlalli geçiş borçlarının görüntülenmesi ve ödenmesi için kullanılan yöntemle ilgili.

Araç sahiplerinin olası gecikme ve ek ücretlerle karşılaşmamak için HGS hesaplarını, geçiş kayıtlarını ve ödeme durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.