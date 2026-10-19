Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri bu akşam Trabzon'da oynanacak. Bordo-mavili Trabzonspor ile siyah-beyazlı Beşiktaş, ligin 8. haftasında karşı karşıya gelecek.

19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ligde son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise 3-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde de Finlandiya temsilcisi KuPS'u deplasmanda 4-2 yenerek Beşiktaş karşılaşması öncesinde moral buldu.

Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA ZAFERİNİN ARDINDAN SAHADA

Beşiktaş da Trabzon deplasmanına galibiyet hedefiyle çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki son karşılaşmasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Alman temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

İki takımın da son maçlarını kazanmış olması, Trabzon'daki mücadeleye yönelik beklentiyi artırdı.

SON KARŞILAŞMAYI TRABZONSPOR KAZANDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 9 Mayıs 2026'da İstanbul'da oynanan son lig karşılaşmasını bordo-mavililer 2-1 kazandı.

İki ekibin 14 Aralık 2025'te Trabzon'da karşı karşıya geldiği mücadele ise 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Bu akşam oynanacak karşılaşmada Trabzonspor iç saha avantajını kullanmaya çalışırken Beşiktaş, deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak.