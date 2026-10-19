Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) ayrıntılarını açıkladı. İstanbul Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen tanıtım programında, yeni uygulamanın kapsamı ve sınavların nasıl hazırlanacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katıldığı programda tanıtılan sistemin, okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını ortak standartlara kavuşturması hedefleniyor.

5, 6, 7, 9, 10 VE 11'İNCİ SINIFLARI KAPSIYOR

Yeni sistem, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Uygulama ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak.

Toplam 16 branşta kullanılacak sistemde öğretmenler, sınav sorularını dijital ortamda hazırlayabilecek ve öğrencilerin gelişimini ayrıntılı şekilde değerlendirebilecek.

HANGİ DERSLERDE UYGULANACAK?

Ortaokullarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri yeni sistem kapsamında yer alacak.

Liselerde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinde uygulanacak.

Böylece ortaokul ve lise düzeyinde toplam 16 branş için ortak bir dijital ölçme ve değerlendirme altyapısı kullanılacak.

SINAV SORULARINDA YENİ DÖNEM: 8 BİN SORULUK HAVUZ

Yeni uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Bakanlık tarafından oluşturulacak geniş kapsamlı soru havuzu olacak.

İlk ortak yazılı sınavlar öncesinde sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması planlanıyor. Ayrıca her sınav döneminde yaklaşık 8 bin yeni sorunun hazırlanması hedefleniyor.

Soruların öğrencilerin yalnızca bilgilerini değil; analiz, yorumlama, ilişki kurma ve problem çözme becerilerini de ölçmesi amaçlanıyor.

ÖĞRETMENLER SORULARI NASIL BELİRLEYECEK?

Sınavlar, öğretmenlerin eğitim öğretim yılı başında belirlediği konu-soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak.

Belirlenen öğrenme çıktılarına yönelik iki soru, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla oluşturulacak. Diğer sorular ise Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

Soruların kolay, orta ve zor düzeyleri ile puan değerleri öğretmenlerin değerlendirmesine göre belirlenecek.

Bu yöntemle sınav hazırlama sürecinin kolaylaştırılması ve farklı okullardaki değerlendirmelerin belirli standartlara dayanması hedefleniyor.

VELİLER ÇOCUKLARININ EKSİK OLDUĞU KONULARI GÖREBİLECEK

Yeni sistemle birlikte öğrencilerin sınav sonuçları yalnızca toplam puan üzerinden değerlendirilmeyecek.

Sınavların ardından soru bazlı puanlar e-Okul sistemine işlenecek. Bu veriler, öğrencilerin hangi konuları öğrendiğini ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirlemek amacıyla kullanılacak.

Öğretmenler öğrencilerin eksik kaldığı konuları tespit ederek ders planlarını buna göre düzenleyebilecek.

Veliler de çocuklarının akademik gelişimini daha ayrıntılı takip edebilecek.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ DE GÜNDEMDE

Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zekâ destekli soru hazırlama ve açık uçlu soruların puanlanmasına yönelik çalışmaların da sisteme entegre edilmesini planlıyor.

Ancak bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.

ÜLKE GENELİ ORTAK SINAVLARIN TARİHLERİ BELLİ

Bakanlık, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ülke genelinde toplam 8 ortak yazılı sınav yapılacağını daha önce duyurmuştu.

İlk sınavlar 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönemin ilk sınavları 6-7 Nisan 2027'de, son sınavlar ise 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

Yeni dijital sistemle birlikte öğrencilerin sınav performanslarının daha ayrıntılı analiz edilmesi ve öğrenme eksikliklerinin erken dönemde belirlenmesi amaçlanıyor.