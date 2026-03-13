KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE SATIŞI İŞİ İHALE İLANI

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 2 (iki) yıl süre ile Bitkisel Atık Yağların geri dönüşüme kazandırılmak üzere tahmini 37.500 kg Bitkisel Atık Yağların Yüklenici firma tarafından toplanması, taşınması ve satışı işidir.

2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 1.383.750,00 TL olup Kilogram Başına KDV dahil 36,90 TL ’dir. Geçici teminat ise 41.512,50 TL’dir. İhalede arttırma esas tahmini kg bedel üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü

İhale Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA adresinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (-1. kat) 25/03/2026 günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü uygulanacaktır.

4 - İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale isteklilerin teklifleri kapsamında;

Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname ve nüfus cüzdan suretini, Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli vekâletname örneğini, İhale dokümanı satın aldıklarına dair makbuzu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında işletmelerin kendi faaliyet alanlarına ilişkin verilmiş Çevre İzin ve Lisans Belgesi, firmanın kendilerine ait Atık Yağ Toplama Lisansı, atık taşıyan araçlar İçin Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kendisine ait veya yasal kullanım hakkına sahip olduğu geçici depolama alanına ait Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama lisans belgesi

Sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

5-Tekliflerin verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 25/03/2026 Çarşamba günü saat 15:00’ekadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi (-1. Katta) Encümen’e (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, KONSEM Hizmet Binası 1. Katta bulunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanlarını 1.000,00 TL bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.

KONSEM Adresi: Liman Mahallesi 42. Sokak Konyaaltı/ANTALYA PK: 07130’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.