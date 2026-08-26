Denizli’de özel bir hastanede sezaryen doğumun ardından hayatını kaybeden Gamze Doğan ile yenidoğan bebeği Güney, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Anne ve bebeğin cenazeleri, Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi’nde düzenlenen törenle yan yana toprağa verildi. Aile, anne ile bebeğin ölümünde hastane ve sağlık personelinin ihmali bulunduğunu öne sürerken, olayla ilgili şikâyette bulunuldu.

ANNE VE BEBEĞİN CENAZELERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Gamze Doğan ve bebeği Güney’in cenazeleri ilk olarak Develi Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada yakınları ve mahalle sakinlerinden helallik alınmasının ardından cenaze namazı, katılımın yoğun olması nedeniyle Develi Mahallesi Futbol Sahası’nda kılındı. Daha sonra mahalle mezarlığına götürülen anne ve bebeği, dualar ve gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Cenaze sırasında baba Mehmet Doğan’ın bebeği Güney’in tabutunu kucağında taşıyarak mezarın başına götürmesi törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Güney için doğum öncesinde hazırlanan kundağın bebeğin mezar taşına sarılması da aile yakınlarının yaşadığı büyük acının simgelerinden biri oldu.

AİLE HASTANE VE SAĞLIK PERSONELİNDEN ŞİKÂYETÇİ

Olayla ilgili daha önce basına yansıyan bilgilere göre aile, Gamze Doğan’ın hamilelik kontrollerini aynı özel hastanede yaptırdığını ve doğum için hastaneye başvurduklarında anne ile bebeğin durumunun iyi olduğunun kendilerine bildirildiğini belirtti. Ailenin anlatımına göre daha sonra sezaryen kararı alındı ancak operasyonun ardından bebeğin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Doğum sonrasında durumu ağırlaşan Gamze Doğan ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşi ve bebeğini kaybeden Mehmet Doğan, özel hastanedeki süreçte ihmal bulunduğunu öne sürerek hastane, doktorlar ve sorumluluğu bulunduğunu düşündüğü sağlık personeli hakkında şikâyetçi oldu. Ailenin dile getirdiği iddiaların hukuki açıdan kesinleşmiş bir tespit olmadığı, ölüm nedenleri ile olası tıbbi ihmalin ancak adli ve idari incelemeler sonucunda ortaya konulabileceği önem taşıyor.

OTOPSİ VE TIBBİ KAYITLAR SÜRECİN MERKEZİNDE

Doğum sırasında veya sonrasında gerçekleşen anne ve yenidoğan ölümlerinde olayın nedeninin belirlenebilmesi için tıbbi kayıtlar kritik önem taşıyor. Hastanın takip dosyası, ameliyat kayıtları, tetkikler, kullanılan ilaçlar, anestezi ve müdahale bilgileri ile sevk sürecine ilişkin belgeler uzmanlar tarafından birlikte değerlendirilebiliyor. Otopsi bulguları da ölümün tıbbi nedeninin belirlenmesi ve uygulanan işlemlerle ölüm arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasında temel veriler arasında yer alıyor.

TIBBİ İHMAL İDDİALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de sağlık hizmetleri sırasında ihmal veya hatalı tıbbi uygulama iddiası ortaya çıktığında konu hem adli hem de idari yönden incelenebiliyor. Şikâyetin ardından savcılık tarafından gerekli görülmesi halinde hasta dosyaları ve diğer belgeler toplanabiliyor, sağlık çalışanlarının ve tanıkların ifadelerine başvurulabiliyor ve uzman görüşü alınabiliyor. Tıbbi uygulamanın mesleki standartlara uygun olup olmadığı ise alanında uzman kişiler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirleniyor.

Bu tür dosyalarda yalnızca istenmeyen bir sonucun meydana gelmesi tek başına tıbbi ihmal bulunduğu anlamına gelmiyor. Sağlık çalışanının mevcut şartlarda gerekli dikkat ve özeni gösterip göstermediği, müdahalenin zamanlaması, ortaya çıkan komplikasyonlara karşı alınan önlemler ve hastanın sevk süreci gibi çok sayıda unsur birlikte inceleniyor. Bu nedenle Denizli’deki olayda da ailenin iddialarının doğruluğu ve herhangi bir kişinin hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığı yürütülecek resmi incelemelerin ardından netlik kazanacak.

ANNE VE YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNDE AYRINTILI İNCELEME ÖNEM TAŞIYOR

Doğum hizmetlerinde anne ve bebeğin sağlık durumunun düzenli izlenmesi, risklerin erken fark edilmesi, gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi ve ileri tedavi ihtiyacında sevkin gecikmeden gerçekleştirilmesi hayati önem taşıyor. Anne veya bebeğin beklenmedik şekilde yaşamını yitirdiği vakalarda ise olayın bütün aşamalarının belgeler üzerinden değerlendirilmesi, hem ölüm nedeninin ortaya çıkarılması hem de benzer olayların önlenmesine yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Gamze Doğan ve bebeği Güney’in ölümüyle ilgili süreçte de otopsi sonuçları, hastane kayıtları, doğum ve ameliyat sürecindeki tıbbi uygulamalar ile sevk aşamasının yapılacak incelemelerde belirleyici olması bekleniyor. Ailenin ihmal iddiasının bulunması nedeniyle olayın adli boyutu sürerken, kesin değerlendirme yetkili makamların incelemeleri ve uzman raporlarının ardından yapılabilecek.