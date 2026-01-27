Alanya’nın önde gelen turizm markalarından Adin Resort Hotel, uluslararası seyahat platformu HolidayCheck tarafından verilen HolidayCheck Award 2026 ödülüne layık görüldü. Misafir değerlendirmeleri doğrultusunda 6 üzerinden 5,8 puan alan Adin Resort Hotel, konaklayan misafirlerin %97’si tarafından tavsiye edilen bir otel olarak, Türkiye genelinde yalnızca 20 tesisin almaya hak kazandığı HolidayCheck Award 2026’nın sahipleri arasında yer aldı, aynı zamanda helal turizm konseptinde ödülü kazanan tek tesis olarak Adin Resort Hotel’i öne çıkardı.

Adin Resort Hotel, son yıllarda aldığı ödüllerle hem Alanya turizmine hem de Türkiye’nin turizm markasına değer katmaya devam ediyor. Otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Uysal Namal, misafir memnuniyetini merkeze alan yönetim anlayışı ve vizyoner yaklaşımıyla sektör tarafından da takdir görüyor. Hilal Uysal Namal’ın, 2023 yılında Bağımsız İngiltere Medya şirketi Ceomonthly tarafından ‘Konaklama Sektörünün En İyi Kadın Başkanı’ seçilmesinin ardından; Adin Resort Hotel Dünya’nın helal otoritesi Singapur menşeli Cresent Rating tarafından 2024 yılında verilen ‘ Yılın En İyi Müslüman Dostu Oteli’, 2025 yılında ise yüksek misafir memnuniyeti başarısını HolidayCheck Award 2026 ile taçlandırdı.

Ödül sonrası çalışanlarla yapılan kutlamada konuşan Hilal Uysal Namal, şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerli ödülün kazanılmasında emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma ve memnuniyetlerini paylaşan kıymetli misafirlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Misafir memnuniyetini sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmeye devam edeceğiz.”

Adin Resort Hotel, aldığı bu uluslararası ödülle birlikte Türkiye’de helal turizm alanındaki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.