Açıklamada vatandaşın mutfağındaki yangına vurgu yapan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, toplumun geniş kesimlerinin maruz kaldığı ekonomik adaletsizliğe tepki gösterdi. Milletvekili Kaya, vatandaşın her geçen gün zorlaşan yaşam koşulları karşısında çaresiz olmadığını belirterek bir "katılım" çağrısı başlattı.

'MARKETTE ALDIĞINI YERİNE BIRAKIYORSUN'

Vatandaşın günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları çarpıcı bir dille özetleyen Kaya, çalışan kesimin emeğinin karşılığını alamadığını ifade etti. Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Her sabah işe gidiyorsun... Ama ay sonu bir türlü gelmiyor. Markette aldığını yerine bırakıyor, evladının gözlerine mahcup bakıyorsun."

'SORUMLUSU OLMADIĞINIZ BU DÜZENE KATILMAYIN'

Ekonomik tablodaki kötü gidişatın sorumlusunun halk olmadığını dile getiren Aykut Kaya, mevcut sisteme karşı çözümün örgütlü mücadeleden geçtiğini vurguladı. Vatandaşları CHP'ye üye olmaya davet eden Kaya, "Sorumlusu olmadığınız bu adaletsiz düzene katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz" diyerek değişim mesajı verdi.