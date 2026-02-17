Litvanya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını yeniden kazanmasının 108. yıl dönümü (Restorasyon Günü), Ankara’da düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutlandı. Törende, Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı iş insanı Mehmet Şahin de yer aldı.



​ÜST DÜZEY KATILIM



​Diplomatik temsilcilerin yoğun ilgi gösterdiği davete, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da teşrif etti. İki ülke arasındaki stratejik ve kültürel bağların vurgulandığı gecede, Türkiye ve Litvanya arasındaki dostluk mesajları ön plana çıktı.



​BÜYÜKELÇİ JANUKONİS'E TEŞEKKÜR



​Resepsiyonun ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Şahin, misafirperverliklerinden dolayı Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis ve büyükelçilik personeline şükranlarını sundu. Şahin, bu tür diplomatik buluşmaların Alanya ve Litvanya arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlenmesi adına kritik önem taşıdığını belirtti.



​"DOST VE KARDEŞ LİTVANYA'NIN YANINDAYIZ"



​Mehmet Şahin, kutlama vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Litvanya Cumhuriyeti’nin yeniden bağımsızlık günü yıl dönümü kutlaması vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı resepsiyona iştirak etmekten onur duydum. Ulusal egemenliğini ilan eden dost ve kardeş Litvanya Cumhuriyeti’nin 108. Restorasyon Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."